Mor Jaime de Armiñán, director de 'Mi querida señorita' i 'Juncal', als 97 anys

El cineasta Jaime de Armiñán (Madrid, 1927), director de pel·lícules com 'Mi querida señorita', 'El Nido' o la sèrie de TVE 'Juncal', ha mort aquesta nit a casa seua, a Madrid, segons han informat aquest dimecres la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i l’Acadèmia de Cine.

"Amb el cor trencat us informem de la mort de Jaime de Armiñán, conseller d’honor de SGAE. Immens cineasta i ferm defensor dels drets d’autor dels creadors/as, va ingressar en l’entitat el 16 de setembre de 1954", assenyala el missatge a X de l’entitat.

Goya de Honor el 2014, aquest singular dramaturg, novel·lista, realitzador, guionista i articulista madrileny estava casat amb Elena Santonja, pionera dels programes de cuina a la petita pantalla.

Jaime de Armiñán va firmar el guió de 'Secreto de Mónica', 'La becerrada', 'Las gemelas', 'El juego de la verdad', 'Un tiro por la espalda', 'Tengo 17 años', 'Yo he visto la muerte', 'La muerte viaja demasiado" i de les dos pel·lícules en què va intervenir Isabel Pantoja, 'El día que nací yo' i 'Yo soy esa'.

Va aspirar a l’Òscar amb 'Mi querida señorita', el drama que va escriure amb José Luis Borau sobre la dona que descobreix ser un home. "No teníem possibilitat de guanyar perquè hi havia Luis Buñuel amb 'El discreto encanto de la burguesia'. L’any anterior li havien fet un lleig amb 'Viridiana' i van fer un acte de contrició. Sabíem que seria per a Buñuel. José Luis López Vázquez va impressionar a George Cukor, que li va oferir un paper a 'Viajes con mi tía'", recordava el cineasta, segons l’Acadèmia de Cine.