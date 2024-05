Després de 4 mesos en un creuer, Lauzeta actua a Lleida

Després de quatre mesos intensos viatjant pels antípodes a bord del creuer Queen Elizabeth, el duo Lauzeta, format pels lleidatans Joan Baró i Núria García, ja ha tornat i actuarà demà al Vilet, a Sant Martí de Riucorb. “Han estat uns mesos intensos i una gran experiència”, va explicar ahir a SEGRE Joan Baró. En aquests quatre mesos, han passat per 10 països, com Austràlia, Nova Zelanda, Papua Nova Guinea, Corea del Sud, el Japó o la Xina, i parat en prop de 40 ports. “Amb entre tres i quatre actuacions diàries, ha estat intens, però estem molt contents i ens ho hem passat molt bé”, va afegir Baró. De fet, ja tenen previst embarcar-se en un nou creuer pel Mediterrani el pròxim 17 de juny. Aquesta vegada ho faran durant tres mesos al Queen Victoria, de la companyia Cunard, per animar els passatgers amb les seues actuacions. “Hem tingut molt bona resposta per part de la gent. Han passat pel creuer 13 passatges diferents, per la qual cosa ens ha vist actuar moltíssima gent”, va afirmar. El Queen Victoria, amb capacitat per a 2.061 passatgers, va ser construït el 2007 i remodelat deu anys després, segons la pàgina web de la companyia propietària.

Després de tornar divendres passat a Ponent, el duo de folk reprendrà les actuacions “a casa” en el marc del cicle d’activitats de Sant Martí de Riucorb Culturejant, organitzat conjuntament amb Paupaterres i la conselleria de Cultura. L’actuació tindrà lloc demà a les 12.00 hores a la plaça dels Bancs del Vilet. Un concert que tancarà les propostes d’aquest cicle que es va iniciar el 14 d’abril amb Carlitos Miñarro a Llorenç i que ha passat per Sant Martí de Maldà amb Itsasgorak el passat 21 d’abril, i per Rocafort de Vallbona amb Xip Xap el passat 28.