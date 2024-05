L'IEI obre l'exposició del Premi Embarrat 2023

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va inaugurar ahir l’exposició Entre la fulla i la muntanya, de la barcelonina Paula Vicente, guanyadora del premi IEI-Embarrat 2023 –atorgat al festival Embarrat de Tàrrega, l’any passat–, un guardó que inclou la producció d’una exposició individual a la sala La Gòtika de l’IEI i una dotació de 1.000 euros. La mostra es podrà veure fins al 14 de juliol. Paula Vicente Puiggròs (1997) es va emportar el premi gràcies a 67 pomeres i altres maneres de viure i morir, una instal·lació que va prendre com a punt de partida unes llavors com a símbol del cicle vital, explorant com l’ésser humà es relaciona amb l’entorn qüestionant l’antropocentrisme.

Vicente va explicar que l’exposició parla de “com ens relacionem amb la vida i els ecosistemes que ens envolten”. L’artista regala llavors als visitants “perquè les facin créixer a casa”.