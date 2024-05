Oriol Berenguer, elegit nou president d'Òmnium Cultural-Ponent

L’advocat lleidatà Oriol Berenguer (1978) va ser elegit ahir nou president d’Òmnium Cultural-Ponent a l’assemblea general ordinària de l’entitat celebrada a la seu de Res Non Verba. Berenguer substitueix en el càrrec Andreu Vàzquez, que presidia Òmnium des del 2019 i que des del mes de gener passat és el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la diputació de Lleida.

Berenguer, soci d’Òmnium des de fa més de dos dècades i vocal de la junta directiva entre 2003 i 2019, va encapçalar l’única candidatura que es va postular per presidir l’entitat, ja que Vàzquez va manifestar en el seu dia la dificultat i incompatibilitat d’estar al capdavant al mateix temps de l’IEI i d’Òmnium. Berenguer, que durant dotze anys va dirigir el Banc dels Aliments de Lleida, va explicar ahir a SEGRE que “en aquests temps de desmobilització, hem de demostrar que som una nació i que el nostre teixit associatiu continua sent molt fort, per això és hora de la regeneració d’espais de confiança per definir els nous horitzons i estratègies del catalanisme”.

Vàzquez, amb un punt d’emoció, va assegurar que “seguiré a Òmnium com a soci, voluntari i tot allò que sigui necessari” i va recordar els seus cinc anys de presidència, marcats per la mobilització política durant el procés i també per la pandèmia: “Durant una època, vaig tenir la sensació de ser el president de les cancel·lacions per totes les activitats que havíem de suspendre o ajornar.”L’assemblea va comptar amb l’assistència del president nacional d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, que va afirmar que “estem en una batalla llarga, que ve de molt lluny, i que continuarà en tots els fronts; no cedirem al desànim ni al pessimisme i continuarem defensant la llengua, la cultura, la cohesió social i els drets nacionals”. Antich va posar èmfasi en la defensa del català: “Més de la meitat del pressupost d’activitats és per a projectes de llengua.”