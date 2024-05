Espai Cavallers 'ven' art de Lleida a Hong Kong

La galeria lleidatana Espai Cavallers va participar aquesta setmana passada en una fira internacional d’art a Hong Kong amb obres de vuit artistes del seu catàleg. La sala dirigida per la lleidatana Roser Xandri va acudir des de dijous i fins diumenge l’Affordable Art Fair celebrada a la ciutat xinesa, antiga colònia britànica, per promocionar la pintura de les artistes lleidatanes Mercè Humedas i Sonia Alins, juntament amb la de les barcelonines Mònica Castanys, Cristina Blanch, Laura Iniesta i Inés Vallsfortuny; la malaguenya Elsa Gárate i el nord-americà establert a la capital catalana Philip Stanton. Vuit noms que formen part del mig centenar d’artistes habituals en el fons, les col·leccions i les exposicions temporals de l’Espai Cavallers.

Affordable Art Fair és una marca internacional que organitza fires d’art contemporani per tot el món al llarg de l’any. La idea va nàixer el 1999 a Battersea Park, a Londres, i des d’aleshores s’ha estès ja per més d’una quinzena de ciutats com Amsterdam, Berlín, Brussel·les, Sydney, Melbourne, Nova York (amb doble esdeveniment, a la primavera i la tardor), Hamburg, Estocolm, Singapur, Viena o Hong Kong. Això sí, no és un certamen obert sinó que els participants han de ser acceptats per l’organització. En aquest sentit, l’Espai Cavallers va haver de presentar un ampli dossier amb la trajectòria de la galeria lleidatana, que el proper mes de novembre complirà vint anys, i també sobre cadascun dels vuit artistes representats. Xandri va destacar que “Espai Cavallers ha estat de les poques galeries espanyoles en aquesta cita; Hong Kong és un mercat interessant, amb molts visitants interessats per l’art”.