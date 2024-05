Festuc Teatre i una coproducció de FiraTàrrega, finalistes dels Premis Max

La companyia lleidatana Festuc Teatre i una coproducció de FiraTàrrega amb la companyia catalana Eléctrico 28 són finalistes als Premis Max de les arts escèniques espanyoles, la llista dels quals va ser revelada ahir per l’organització dels principals guardons de teatre del país, impulsats per la SGAE. Festuc Teatre, la companyia fundada fa poc més de vint anys per Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols, competirà pel Max en la categoria de millor producció d’espectacle pel seu últim muntatge de marionetes, Bunji, la petita koala. Competirà pel premi amb la Compañía de Danza Adriana Bilbao (per Zarra) i el Teatro Clásico de Sevilla (per El público).

Així mateix, el Max al millor espectacle de carrer comptarà entre els seus tres finalistes amb el muntatge [The frame], una coproducció d’Eléctrico 28 i FiraTàrrega, que es va estrenar al festival teatral lleidatà.Terra baixa, del TNC, la directora Carlota Subirós i els actors Vicky Luengo i Eduard Fernández són altres finalistes catalans dels Max. La gala de lliurament de premis se celebrarà l’1 de juliol a Tenerife.