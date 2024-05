Ponts presenta un festival extraordinari d'estiu a la col·legiata de Sant Pere per celebrar-ne el Mil·lenari

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ponts ha presentat a l'IEI el programa extraordinari d'activitats juny-agost 2024 que servirà per commemorar el Mil·lenari de l'actual col·legiata de Sant Pere (en els seus inicis, una església associada a l'entorn monumental del castell del municipi). Els divendres de juliol i agost (quinzenal), la col·legiata acollirà un festival amb artistes com la pianista Alba Ventura o el Trio Fortuny en col·laboració amb la companyia de dansa Mal Pelo i que clourà Maria del Mar Bonet el 30 d'agost. A manera de preludi, aquest juny es presentarà una coproducció amb el festival Barcelona Poesia, 'Sageta de foc', en homenatge a Salvat-Papasseit i concerts d'alt nivell com el del grup internacional antiga Tasto Solo.

Després d'uns primers mesos marcats, entre d'altres, pels concerts d'estils diversos com el del Mestre Jordi Savall i Hespèrion XXI o la cantant Lídia Pujol, els organitzadors d'aquest aniversari (l'Ajuntament de Ponts i l'Associació Amics de Sant Pere), han posat en valor que aquest mes de maig s'ha donat tot el protagonisme a les entitats locals, amb l'objectiu de presentar el cicle d'estiu que vol servir per posicionar Ponts i la seva col·legiata en un lloc destacat del mapa cultural de les comarques de Ponent.

La producció 'Sageta de foc, homenatge a Joan Salvat – Papasseit' que el festival Barcelona Poesia va estrenar el passat 19 de maig s'escenificarà novament a Ponts el dissabte 15 de juny, a l'interior de Sant Pere. Aquesta producció multidisciplinar no només se serveix de la poesia per engendrar una creació a temps real que pivota a mig camí entre allò fixat i perenne, sinó que fa dialogar els dibuixos i projeccions de JOMA a la paraula recitada per la rapsoda Anna Maluquer i a les músiques originals de Robert Gerhard, Joaquim Homs o Claude Debussy interpretades en directe per la flautista Elisabet Franch.

Pel que fa al programa del festival, la primera de les actuacions destacades la signa la prestigiosa formació musical internacional TASTO SOLO i serà el dissabte 8 de juny; una matinal per a famílies amb l'activitat 'Pintem Sant Pere!' i l'espectacle 'Una carretada de contes (15 de juny); l'audició de professors de l'Escola de música de Ponts i del grup Entre teles (21 de juny); i el concert extraordinari Glòria de Vivaldi, a càrrec de la Coral Joia de Maig d'Anglesola, la Coral Espluguina i l'Orquestra Andreví de Cervera (29 de juny).

El concert inaugural serà el 5 de juliol i porta per títol 'Venècia, entre canals i música', en què la mezzosoprano Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky interpretaran obres de Schubert, Mendelssohn, Chopin, Rossini, Fauré, Hahn, entre d'altres, acompanyades de textos de Neruda, Pla o Gimferrer, recitats per l'actriu Sílvia Bel. Encara al juliol, el dia 19, serà el torn per al concert extraordinari en col·laboració amb la Càtedra Cervera Emili Pujol, a càrrec de la pianista Alba Ventura.

Passant ja al mes d'agost, el dia 2 es podrà gaudir de 'La Nit', una proposta del Trio Fortuny amb la col·laboració de la companyia de dansa Mal Pelo, mentre que el dia 16, Abel Tomàs i Emma Stratton oferiran 'Fantasies per a violí i piano'. El concert de cloenda, programat per al 30 d'agost, anirà a càrrec de Maria del Mar Bonet, una actuació gratuïta i a l'exterior de la col·legiata.