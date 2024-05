Maria del Mar Bonet actuarà a l'agost en el Mil·lenari de Sant Pere de Ponts

La popular cantant mallorquina Maria del Mar Bonet posarà la cirereta el proper 30 d’agost al festival d’estiu extraordinari de celebració del mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere de Ponts, que ahir es va presentar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. La commemoració durant aquest 2024 dels mil anys d’aquesta antiga canònica augustiniana fundada al segle XI va arrancar amb força durant el primer quadrimestre amb figures com Jordi Savall i Lídia Pujol. Aquest festival començarà el 5 de juliol amb un recital de cant i literatura (amb la col·laboració com a rapsoda de l’actriu Sílvia Bel); i seguirà el 19 de juliol amb la pianista Alba Ventura; el 2 d’agost, amb la companyia de dansa Mal Pelo i la música del Trio Fortuny; i el 16 d’agost amb una schubertiada a càrrec de la pianista Emma Stratton i el violinista del Quartet Casals Abel Tomàs. Com a aperitiu del certamen, per a aquest mes de juny també hi haurà propostes com la del conjunt Tasto Solo de música antiga (dia 8) o l’espectacle Sageta de foc, de música i art en directe amb el dibuixant Joma dedicat a l’obra literària de Salvat-Papasseit.

D’altra banda, el 15 de setembre es presentarà el llibre Petita història de Sant Pere de Ponts, de Xènia López i amb il·lustracions de Pilarín Bayés, i el 17 de novembre culminarà el mil·lenari amb una trobada de grups i entitats de Ponts a Montserrat, que el 2025 celebrarà també els seus mil anys. De fet, la comissària del mil·lenari de Sant Pere, Rut Martínez, no va descartar col·laborar amb l’abadia l’any que ve, coincidint també amb els 50 anys dels Amics de Sant Pere de Ponts, que des del 1975 van impulsar la recuperació d’aquest patrimoni monumental.