Aitona impulsa els Premis Robert Capa per fomentar el coneixement de la Guerra Civil a Ponent

Presentació dels Premis Robert Capa.Cedida per l'IEI.

Augmentar el coneixement científic i popular sobre la Guerra Civil espanyola a les terres de Ponent i retre homenatge al llegat del pioner del fotoperiodisme de guerra, Robert Capa, és l'objectiu dels Premis Robert Capa, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'Aitona, amb el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). Tindrà dos categories; la de la millor fotografia d'autor sobre les guerres presents i el millor treball de recerca sobre la Guerra Civil. Tots dos premis estan dotats amb 2.000 euros i un trofeu commemoratiu. Els interessats poden presentar els seus treballs fins al 30 de setembre per fotografia i fins al 15 de setembre per recerca. Els premiats i finalistes s'anunciaran el 7 de novembre.

En el cas de la millor fotografia sobre guerres presents, el guardó reconeixerà les fotografies que reflecteixin la cruesa dels conflictes armats actuals i els seus efectes en la societat. Poden ser en color o en blanc i negre i es poden presentar un màxim de dues imatges per participant. Les obres presentades han de tenir menys de dos anys d'antiguitat i no haver estat premiades en altres concursos. La imatge guanyadora i les finalistes formaran part d'una exposició temporal que es farà a Aitona.

Pel que fa al guardó al millor treball de recerca sobre la Guerra Civil, es valorarà la rellevància i l'originalitat de la proposta, la coherència i el rigor en la metodologia dels treballs i la contribució i avenç dels estudis a la memòria històrica. Està adreçat a treballs de recerca que aportin noves perspectives sobre la Guerra Civil, amb especial atenció al front del Segre. Els treballs hauran de presentar-se impresos i en format digital, amb un màxim de 100 fulls.

Quant a la composició del jurat, el president serà el doctor en història contemporània per la UAB, Josep Maria Solé Sabater. També en formaran part el director de l'IEI, Andreu Vàzquez, i el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament d'Aitona, Eusebi Valero. En la primera categoria, a més, formaran part del jurat la fotoperiodista Sandra Balsells; el periodista i representant del Col·legi de Periodistes de Lleida, Francesc de Dios, i la fotògrafa de premsa Roser Vilallonga. Tots ells avaluaran les propostes i seleccionaran el guanyador i sis finalistes. En la segona categoria, a més, formaran part del jurat el professor de l'àrea d'història contemporània del Departament d'Història de la UdL, Manel López, i l'arxivera i historiadora Anna Esteve.

L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha explicat que la iniciativa té el seu punt de partida en la tasca que va fer el fotoperiodista de guerra Robert Capa quan, el 7 de novembre de 1938, va documentar l'ofensiva republicana a Aitona dins la Guerra Civil espanyola. En aquest sentit, ha remarcat que "l'esperit" dels Premis Robert Capa és doble: construir un relat més "complet" de la Guerra Civil al front del Segre i reconèixer el talent dels fotògrafs i investigadors que contribueixen a preservar la història. L'objectiu, ha afegit, és que al iniciativa es converteixi en un referent per a la memòria històrica i el fotoperiodisme, també a escala internacional.

En la seva intervenció, la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach, ha mostrat la seva satisfacció per participar en el projecte i ha felicitat Aitona per fer "un pas més" en l'àmbit de la figura de Robert Capa.

La figura de Robert Capa a Aitona

Robert Capa, pseudònim de l'hongarès Ernö Freidmann, és reconegut com un dels pioners del fotoperiodisme de guerra. Se'n destaca la seva capacitat per capturar la cruesa i la humanitat dels conflictes armats ha deixat una empremta inesborrable en la història contemporània. El 7 de novembre de 1938, Capa va documentar l'ofensiva republicana a Aitona durant la Guerra Civil Espanyola. Les seves fotografies no només van immortalitzar els moments de lluita i sofriment, sinó que també van mostrar al món una finestra de la realitat de la guerra a Espanya.

Per tal d'homenatjar la seva figura i el seu llegat, l'Ajuntament d'Aitona i Fruiturisme han posat en marxa diverses iniciatives, com ara les Jornades Robert Capa, dedicades a posar en valor la tasca dels periodistes i fotoperiodistes, i la Ruta Robert Capa, que ressegueix les passes del contingut fotogràfic en l'atac de l'exèrcit republicà a terres catalanes.