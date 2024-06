Els lleidatans Xip Xap, en un circuit estatal de teatre escolar

La companyia lleidatana Xip Xap Teatre participarà amb la seua proposta Hamelín en la tercera edició del circuit estatal Audaces, una iniciativa impulsada des de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del Ministeri de Cultura que busca garantir l’accés dels escolars a les arts escèniques i la cultura. Al llarg d’aquest curs, aquest circuit ha programat 132 funcions en un total de disset espais escènics de nuclis urbans i rurals de nou comunitats autònomes. En aquest marc, Xip Xap Teatre viatjarà a les localitats de Blanca (Múrcia), Guardo (Palència), Outes (la Corunya), Alcorcón (Madrid) i Cabeza del Buey (Badajoz) i a les ciutats de Burgos, València, Jaén i Granada, on oferirà 19 funcions d’Hamelín, un espectacle basat en el conte clàssic que explica la misteriosa desgràcia d’una ciutat on conviuen tots els veïns i veïnes, amb les seues alegries i les seues discòrdies, fins que un fet farà que la seua convivència es vegi alterada de forma dramàtica. L’edició d’aquest any del circuit Audaces es va presentar ahir al Centro del Títere d’Alcorcón. Juntament amb Xip Xap, hi participaran unes altres 25 companyies de teatre familiar de tot el país.