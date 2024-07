Pep Sala cantarà 'sota les estrelles' al Parc Astronòmic del Montsec

El popular cantant i guitarrista Pep Sala estrenarà el proper 27 de juliol l’edició número 14 del cicle Música sota les estrelles, al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger. L’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida va acollir ahir la presentació d’aquest festival amb un programa de cinc cites fins al novembre que se celebren en un espai insòlit, al planetari Ull del Montsec, sota una cúpula de 12 metres diàmetre que s’obre al cel nocturn de la Serra del Montsec, Reserva i Destí Turístic Starlight de la Unesco des del 2013. El director del Parc Astronòmic, Salvador Ribas, va destacar “la combinació aquest any de noms propis de gran trajectòria en el món de la cançó en català al costat d’artistes emergents”. També va informar que cada artista i grup oferiran dos concerts atès l’aforament reduït (80 butaques) del planetari. A banda de Pep Sala, que repassarà en format íntim la seua llarga trajectòria des de Sau i en solitari, el cicle comptarà el 7 de setembre amb el pianista Xavier Monge al capdavant del seu trio, i acompanyat per la cantant Carme Canela, amb un repertori jazzístic basat en poemes de Josep Vallverdú, un projecte que va estrenar l’any passat en ocasió del centenari de l’escriptor lleidatà. El 12 d’octubre serà el torn del pop-folk del menorquí Cris Juanico i les seues Cançons de Xerxa, a partir d’onze poemes de Pere Xerxa. El cicle culminarà al novembre amb el trio lleidatà Bru, liderat per la cantant i compositora Berta Saura (dia 2), i el pop-rock de la banda lleidatana Inuits (dia 23). La presentació va tenir l’assistència del president del consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, que va valorar “el magnífic cel del Montsec, que ens promociona i ens dona a conèixer”.