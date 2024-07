Carles García, de Tàrrega, al capdavant del Museu d'Història

El museòleg i antropòleg Carles García Hermosilla, nascut a Tàrrega el 1972, serà el pròxim director del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, és director del Museu del Ter de Manlleu des de fa 20 anys. Prendrà possessió del càrrec l’1 de desembre vinent. La seua experiència en la gestió patrimonial, així com la seua capacitat d’articulació a nivell estatal i internacional, van ser alguns dels factors destacats per la comissió de valoració del procés selectiu, impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona. L’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, es va reunir ahir amb García Hermosilla i va destacar que la seua elecció “assegura el rigor que se li pressuposa al MUHBA, alhora que en potencia la dimensió social perquè tots els barcelonins i barcelonines puguem entendre millor el present, el passat i el futur de la nostra ciutat”.