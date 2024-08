El Trio Fortuny il·lumina 'La nit' a Sant Pere de Ponts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa La Nit, creat pel Trio Fortuny amb la col·laboració dels ballarins de la companyia de dansa Mal Pelo, va omplir de música l’interior de la col·legiata de Sant Pere de Ponts divendres passat en el marc del festival commemoratiu pel mil·lenari de l’antiga església.

El grup format per Joel Bardolet al violí, Pau Codina al violoncel i Marc Heredia al piano va delectar el públic amb un repertori que va girar entorn de la nit com a tema central. El concert va incloure una adaptació de La nit transfigurada de Schönberg. També obres de compositors menys habituals com Ernest Bloch o Mel Bonis, a més de peces de nova creació com Trois Nocturnes de Joan Magrané, dedicada a ells mateixos.D’altra banda, els ballarins i coreògrafs Pep Ramis i María Muñoz, fundadors de la companyia de dansa Mal Pelo, van convertir el moviment i l’espai en part de la vivència artística. El violinista Joel Bardolet, que col·labora amb la companyia de dansa des de fa més d’un lustre, va actuar com a nexe entre els dos grups.Després de la representació de La Nit, que també es va poder veure dijous a Escalarre en el marc del Dansàneu, el duet format per Abel Tomàs i Emma Stratton oferirà la penúltima proposta del festival el proper 16 d’agost.