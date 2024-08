El FeMAP ofereix sis concerts des d'ahir fins diumenge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival de Música Antiga dels Pirineus va arrancar ahir un final de setmana ple de concerts i visites guiades al Pirineu lleidatà. La programació va arrancar ahir al matí amb la visita al castell de València d’Àneu, a Alt Àneu. Ja entrada la tarda, es preveia que la jornada continués amb l’actuació de Dichos Diabolos a l’església de Sant Andreu, també a València d’Àneu.

La banda, formada per una soprano i diversos instruments de vent i corda, va presentar Nigra sum. Música per a la Verge de Montserrat, que explora el repertori musical marià de la Catalunya del segle XVII. Ambdós activitats estaven incloses en el preu de la mateixa entrada. Aquesta tarda es preveu l’actuació de Dichos Diabolos (20.00 hores) a l’església de la Mare de Déu de Ribera de la Pobla de Segur. Demà (20.00 h), el grup Cantoría actuarà al Museu de la Sal de Gerri de la Sal i dissabte (19.00 hores), a l’ermita de la Serra a Farrera. Finalment, la banda Na Rota do Peregrino ha previst un concert a Castell de Mur dissabte (19.00 h). Diumenge actuarà a Coll de Nargó (20.00 h).