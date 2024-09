Muntatge teatral a la Llotja protagonitzat per set temporers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La història d’amor d’una catalana i un jove migrant del Senegal. D’aquesta relació parteix el muntatge teatral El que és nostre, que està ultimant el dramaturg lleidatà Albert Baldomà amb un elenc en el qual destaca la participació de set temporers de la fruita, cinc africans i dos romanesos. “És un muntatge de gran format, que vol imitar les tragèdies clàssiques, i amb el qual busco parlar de les barreres culturals que es troben els migrants quan arriben a Lleida”, va explicar ahir aquest director i dramaturg nascut a Puigverd de Lleida i que des de l’any passat també codirigeix el Centre d’Art i Natura de Farrera. Autor de diverses obres teatrals, Baldomà és graduat en Direcció Teatral al Regne Unit i en Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona. Acompanyat per alguns dels protagonistes d’aquest nou projecte i amb la productora executiva, Cristina Sanz-Gadea, va presentar ahir El que és nostre a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, juntament amb el seu director, Andreu Vàzquez, uns dies abans de l’estrena, el proper 14 de setembre al Teatre de la Llotja (20.00 h, 18 €). Fa uns anys, va ajudar la cineasta Carla Simón en el càsting d’Alcarràs i ara dirigeix teatre amb professionals (l’actor de Tremp Eduard Muntada o la ballarina lleidatana Mabel Olea) i amateurs, que “mai abans no havien pujat a un escenari però que tenen una gran predisposició a mostrar el que porten dins”. Entre ells, el senegalès Akon Thiam, que va assegurar que “aquesta història és real, cada vegada que assajo sento que estan parlant de mi”. El muntatge incorpora llengües originals com el wòlof, el romanès i l’àrab, amb traducció en subtítols.