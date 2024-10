Sánchez destaca la presència d'Illa al 12-O i reitera que no presentarà PGE fins després dels congressos d'ERC i Junts

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ACN Madrid - El president espanyol, Pedro Sánchez, ha posat en valor aquest dissabte la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, als actes institucionals del 12-O. En conversa informal amb periodistes, Sánchez ha defensat la seva aposta per una Espanya "plural i diversa" i s'ha mostrat convençut que – igual que amb la llei d'amnistia i la renovació del CGPJ - el seu govern també aconseguirà guanyar les grans batalles polítiques que li queden per lliurar.

Respecte als socis parlamentaris, ha admès que ha d'operar amb els equilibris que hi ha al Congrés, i ha assenyalat que el seu executiu no presentarà el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2025 fins després dels congressos d'ERC i Junts.

En aquest sentit, ha assegurat que el seu govern no eludirà la responsabilitat de presentar els comptes del 2025, tot i que ha admès, en referència a les traves de Junts, que l'aritmètica parlamentària "és la que és" i que el seu executiu "no opera sobre el buit", sinó sobre "realitats que no marca ell".

Cas Ábalos

Sánchez també ha defensat la seva honorabilitat i ha assenyalat que ha actuat amb rapidesa i transparència respecte al que va ser la seva mà dreta, José Luis Ábalos, a un pas de la imputació per part del Tribunal Suprem.

Ha recordat que Ábalos ha estat expulsat del partit i ha destacat la diferència entre la seva resposta davant un possible cas de corrupció i la línia que va seguir el PP de Mariano Rajoy. "Abans s'amagaven casos de corrupció i ara passa tot el contrari".

"Torquemadas de l'oposició"

En aquest marc, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, de ser "Torquemadas de l'oposició", i ha restat importància al fet que les dues formacions de la dreta espanyola demanin la seva dimissió, perquè "ho porten fent des de novembre del 2023 i la notícia seria que no la demanessin".

Renovació "per a un horitzó de vuit anys"

En aquest marc, Sánchez ha afirmat que el Congrés Federal que el PSOE celebra a Sevilla a finals de novembre i principis de desembre suposarà una renovació "de discurs i de persones", i no només permetrà esgotar la legislatura, sinó plantejar un "horitzó de vuit anys" per als socialistes.

Segons el president espanyol, el Congrés servirà per impulsar nous lideratges i plantejarà propostes que retroalimentin el discurs del partit i l'acció de govern.

Pel que fa a la crisi de govern fruit de la sortida de Teresa Ribera, futura comissaria europea de Transició Ecològica, Sánchez ha apuntat que ara per ara la seva idea és que els canvis es limitin a aquesta cartera.

Incident amb la presidenta de l'AVT

La presidenta de l'AVT, Maite Araluce, ha aprofitat la recepció al palau Reial per encarar-se amb el president espanyol. Araluce l'ha acusat d'haver "abandonat" les víctimes i li ha demanat que retiri del Senat la transposició de la directiva europea que implicarà que 44 presos etarres puguin convalidar les penes que han complert a França.

Feijóo acaricia la idea d'una moció de censura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també en conversa informal amb periodistes, ha parlat de la possibilitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, però ha admès que no pot fer aquesta maniobra ara per manca de suports, perquè "al toro, cal treure-li la muleta quan toca".

Segons Feijóo, els socis "aguanten" a Sánchez perquè "mai hi ha hagut un president del govern tan barat com aquest". Pel que fa a la coalició PSOE-Sumar, Feijóo creu que "aguantarà fins que rebenti".

En aquest marc, ha afirmat que en comptes d'assistir a l'acte del 12-O, Sánchez hauria d'haver convocat una roda de premsa sense límit de preguntes per donar explicacions sobre l'afer d'Ábalos.

El líder del PP també ha admès que l'exhibició de fotografies de víctimes d'ETA per part del portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va ser "discutible".