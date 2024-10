Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El prestigiós escriptor xilè Antonio Skármeta, un dels referents de la literatura llatinoamericana, ha mort als 83 anys d’edat, ha informat aquest dimarts la Universitat de Xile, la seua alma mater.

Skármeta, premi Planeta el 2003 pel 'Baile de la Victoria' és conegut pel gran públic per les adaptacions cinematogràfiques de les seues obres, i en particular per la pel·lícula 'Il Postino' o 'El cartero de Neruda'.