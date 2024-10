'Les vacances de Mara', millor pel·lícula de Ficció del festival Som Cinema de Lleida

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival de l’Audiovisual Català Som Cinema va reconèixer ahir com a Millor Llargmetratge de Ficció a la pel·lícula 'Les vacances de Mara', de la directora valenciana Elena Escura. El jurat ha volgut reconèixer aquest film, que tracta sobre la relació d’amigues durant les vacances de Setmana Santa protagonitzat per Lorena López, Mireia Pérez, Ramón Ródenas i Toni Agustí. D’altra banda, el Premi Especial del Jurat ha estat per a Ramon Térmens per la seua pel·lícula 'La societat negra', que tracta de la vida d’una jove de madre xinesa i pare espanyol en l’extraradi de Barcelona.

Paral·lelament, el Premi a Millor Curt de Ficció ho han concedit a 'Blava Terra', de Marine Auclair, mentre que la menció especial del jurat ha estat per a 'Cura Sana', de Lucía G. Romero. Finalment, l’obra d’Adrián Silvestre, 'Faci’s la teua voluntat’, que explica la vida d’un home que ha perdut la seua parella i s’ha quedat paralitzat i mig cec, s’ha emportat el Premi a Millor Documental. D’altra banda, la Menció Especial del Jurat ha estat per a 'Dorothea On the ROcks', de Núria Abad, mentre que el Mejor Corto Documental ha recaigut en Jesús Minchón, Marta Aguilella i Anau Belloc per 'Ei, Temi.'

La directora artística del Som Cinema, Judith Vives, ha valorat molt positivament aquesta nova edició del festival tant a nivell d’assistència de públic i del nombre de pel·lícules projectades, unes seixanta. Ha destacat que hi ha hagut una important presència del cine valencià i que, "probablement ha estat l’edició més heterogènia, ja que la temàtica de les obres ha estat molt variada i que recullen temàtiques o problemàtiques actuals". La directora del certamen també ha destacat molt positivament la participació dels joves amb el concurs de curts Som Secundària, en la qual han participat una quinzena de projectes d’alumnes d’ESO i Batxillerat d’instituts de Lleida.