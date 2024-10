Els Premis Literaris de Lleida, amb 66 originals a concurs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Compte enrere per a una nova edició de la festa literària de Lleida, en la qual s’entregaran els premis Josep Vallverdú d’assaig i Màrius Torres de poesia. Els dos gèneres han rebut un total de 66 obres a concurs, onze més que l’any passat. Això sí, el Vallverdú d’assaig s’ha quedat en divuit originals, dos menys que l’any passat i cinc menys que el 2022. Al contrari, el Màrius Torres de poesia, amb 48 poemaris enviats al certamen, creix en tretze originals respecte a l’any passat. La Paeria va revelar ahir aquestes xifres en la presentació dels Premis Literaris de Lleida, que s’entregaran el 15 de novembre vinent, en una gala de nou a la Seu Vella, que en aquesta ocasió estarà dedicada a la figura de Jaume Magre, en el marc de la commemoració aquest 2024 del centenari del seu naixement. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va presidir l’acte, acompanyada de la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, i de la responsable de literatura i publicacions de la Paeria, Rosa Mesalles, directora de l’espectacle de la gala, Jaume Magre, l’elegància d’una ètica. Es tracta d’un viatge per la vida i obra del polític i activista cultural lleidatà, de la mà d’artistes vinculats als centres culturals que ell va impulsar i va crear: amb la Jove Orquestra de Ponent (Conservatori de Lleida), juntament amb alumnes i exalumnes del Conservatori de Cervera (localitat natal de Magre); a més dels actors Andrea Trepat i Dafnis Balduz (Aula de Teatre). En principi, no està prevista l’assistència a la festa literària de Josep Vallverdú, que el juliol passat va complir 101 anys.

Reivindiquen una autora de Lleida

En la setmana d’activitats literàries prèvia a la gala dels premis destacarà la reivindicació de l’obra d’una autora lleidatana en l’oblit: Cèlia Viñas (1915-1954). El Teatre de l’Escorxador acollirà el 13 de novembre (19.00 h) aquest record a l’escriptora de la mà de la directora de SEGRE, Anna Sàez, amb recitació dels seus textos a càrrec de Montserrat Trepat. El dia 11 es presentaran els llibres de les obres guanyadores l’any passat i, el 12, també a l’Escorxador, espectacle visual amb poesia d’Estellés, Papasseit, Màrius Torres i Vallverdú.