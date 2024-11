El duo lleidatà Athanàgia llança el seu segon àlbum conceptual

El desig d’esfondrar murs és el títol del nou treball discogràfic del duo lleidatà Athanàgia, que llançaran al mercat divendres vinent, 8 de novembre, tant en versió digital a les plataformes habituals com en format físic en CD, amb un packaging especial disponible a les xarxes socials del grup. Es tracta del segon disc conceptual d’aquest grup format pel guitarrista Lluc Casals i l’intèrpret de handpan Arcadi Minguet, després de l’èxit del seu àlbum de debut el 2021, De vent i òxid. “En aquesta ocasió, hem volgut explorar una sonoritat totalment diferent”, va explicar Casals a SEGRE, una setmana abans de l’estrena. En els 9 temes instrumentals del nou àlbum, el duo aborda un viatge des de l’inici de l’univers, passant per diferents ambients musicals, i arribant a la culminació: la projecció del minúscul de l’ésser humà davant del gran espai universal que l’envolta. Això sí, Casals va explicar que “volíem que el disc comptés també amb algun element vocal i d’aquí que hem demanat col·laboracions especials”. La més espectacular ha estat la de la popular trompetista i cantant de jazz Andrea Motis. “Sempre ens ha agradat molt com a artista i ens vam atrevir a proposar-li de participar en el tema Pols estel·lar. Li vam enviar una demo, la va escoltar, i ens va contestar que estava encantada de participar en el projecte perquè li agradava molt aquesta melodia i l’acompanyament”, va recordar el guitarrista i compositor d’Athanàgia. “Ens va dir que trobava molt bonica aquesta melodia i que al grup fèiem una música molt significativa, per la qual cosa es va animar a col·laborar amb nosaltres”, va afegir Casals. Altres veus que apareixen en el nou treball del duo lleidatà són les de la cantant alemanya Ophelia Ariadne en el primer tema, Un nou disseny, i la de la tarragonina Anna Puig en les cançons Cinturó de Kuiper i la final Supernova.

Minguet i Casals van comptar també amb la col·laboració instrumental de Martí Alcon (baix i contrabaix), Lluís Alcon (bateria i percussions), Cristina Español (piano) i un quartet de violins, viola i violoncel, que van gravar a la biblioteca del Rectorat de la Universitat de Lleida. En aquest nou disc, gravat a La Granja Estudi dels Torms, Athanàgia explora una fusió de la sonoritat sintètica i electrònica amb la part més acústica de la banda. De cara a la primavera confien a presentar l’àlbum en concert.