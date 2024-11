La música en castellà va desbancar el 2023 l'anglosaxona a Espanya

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

La música en castellà va desbancar l’anglosaxona a Espanya el 2023, quan el 65% de les escoltes en plataformes van ser en aquest idioma, segons un estudi de la Societat d’Artistes, Intèrprets o Executants. Els resultats mostren que Rosalía, Quevedo, Karol G i Bad Bunny són els preferits pels oients espanyols.

A banda de l’augment dels artistes llatins en les cançons més reproduïdes, a Espanya també s’ha registrat un creixement d’un punt respecte a l’any anterior de les cançons interpretades exclusivament per artistes del país com Quevedo, Rosalía, Saiko, Aitana, Rels B o Morad. I les col·laboracions entre llatins i espanyols a les plataformes suposen ja un quinze per cent de quota.