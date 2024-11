Diàleg d'autores per obrir la setmana dels Premis Literaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una conversa literària amb la guanyadora del 40 Premi d’Assaig Josep Vallverdú, Helena Guasch, que va presentar el seu assaig(In)Comunicats, i Sandra Blanch, que es va emportar el 29 Premi de Poesia Màrius Torres amb Amarar, va servir per donar la sortida a la setmana més literària de Lleida ja que divendres es comunicaran els dos guardons de la convocatòria d’aquest any. Les dos escriptores van conversar amb Carme Vidal, directora de la col·lecció d’assaig Argent Viu; Àngels Marzo, directora de la col·lecció de poesia La Suda, i Eulàlia Pagès, directora de Pagès Editors, en un acte que va tenir lloc al Teatre de l’Escorxador i en el qual també va ser present la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch.

L’assaig (In) Comunicats reflexiona sobre la revolució del llenguatge humà en l’evolució de l’espècie, des dels seus inicis fins a l’actualitat, tenint en compte que “som éssers biològics en entorns tecnològics i que pensem en digital”, segons Guasch, que va remarcar el canvi en la manera de comunicar-nos des de l’aparició dels mòbils i en la pèrdua del sentit crític. Per la seua part, Sandra Blanch va recitar alguns poemes del seu llibre premiat, que va definir com “un trànsit entre dos fets excepcionals: la vida i la mort”. Els actes dels Premis Literaris Lleida, que convoquen la Paeria i la diputació de Lleida a través de l’IEI, seguiran als llarg d’aquesta setmana. Val a recordar que tots dos certàmens han rebut 66 originals entre les dos categories, 11 més que l’any passat: 18 d’assaig i 48 poemaris. Els premis estan dotats amb 9.000 € cada un.