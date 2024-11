Cervera ret un emotiu homenatge a Armand Forcat

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Armand Forcat, intèrpret del patrimoni local de Cervera, va rebre ahir la Medalla de la Ciutat en un emotiu acte institucional celebrat al saló de plens de la Paeria, que era ple de gom a gom.

Forcat és un reconegut activista cultural que ha format part de 35 entitats locals i acumula més de 40 anys d’experiència com a guia turístic. Als seus 95 anys continua en actiu i presideix l’Associació d’Intèrprets del Patrimoni de Cervera. Al llarg de la seua trajectòria ha treballat per divulgar i posar en relleu el patrimoni local amb les seues visites guiades, articles o amb la publicació del llibre 159 preguntes, cent cinquanta-nou respostes. El paer en cap, Jan Pomés, va destacar que “ha contribuït a la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, artístic i documental de Cervera”. Forcat va agrair al consistori la distinció, i a la seua família i a la seua dona, el seu suport incondicional. Quan era nen ja li agradava treballar per a Cervera, cosa que li van transmetre el seu pare i el seu germà gran: “Van ser un exemple i vaig seguir els seus passos”, va explicar emocionat. L’Associació d’Intèrprets de Cervera, Els Campaners de Cervera i el Centre d’Acollida Turística (CAT) van posar de manifest que “l’Armand és la història viva de Cervera (...). Ell feia turisme quan ni tan sols se’n parlava”. Li van agrair que els encomanés la seua passió pel patrimoni.