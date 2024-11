Reivindiquen la tècnica de la pedra seca amb tallers i rutes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cinquena edició de la Setmana de la Pedra Seca, que se celebrarà des d’aquest divendres 22 de novembre i fins a l’1 de desembre, comptarà amb un centenar de propostes arreu de Catalunya sobre la tècnica i aquestes construccions singulars, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 2018. De fet, aquestes activitats de reivindicació patrimonial coincideixen amb el sisè aniversari d’aquesta declaració internacional.

Per a l’ocasió, un total de 14 municipis de Lleida organitzaran 18 activitats, entre tallers de reconstrucció de parets d’edificis o de marges al camp fins a la projecció del documental Pedres plenes de vida, cursets sobre la tècnica de la pedra seca, la presentació d’un singular calendari de la pedra seca (al Centre d’Interpretació de Torrebesses el dia 1, a les 12.00 h) o una visita guiada a la construcció popular de pedra seca amb volta més gran de Catalunya, el Mas Llauradó a Aitona (dia 1, 10.30 h). També hi participaran Castell de Mur, la Pobla de Cérvoles, Tuixent, la Granadella, Preixana, l’Albi, Nalec, Arbeca, la Fuliola, Vilanova de Meià, Ribera de Cardós i Sanaüja (agenda d’activitats al web setmanapedraseca.cat). Torrebesses va acollir ahir la presentació de la cinquena edició d’aquest certamen, amb la presència de l’alcalde, Mario Urrea; el regidor del municipi de Bot (a la Terra Alta) i membre de la junta de Micropobles de Catalunya, Jaume Sabaté; i Andreu Vàzquez, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la fundació de la diputació de Lleida que dona suport al certamen. Urrea va destacar que “reivindiquem l’esforç dels nostres avantpassats, un patrimoni que és totalment sostenible, que ens ajuda a mantenir la biodiversitat i que no es pot perdre de cap manera”. Sabaté va recordar el compromís de l’Associació de Micropobles amb “la cultura i aquelles accions” que posin el focus en el territori i el patrimoni del món rural. Per la seua part, Vàzquez va afegir que la tasca de divulgació d’aquesta tècnica constructiva pot ajudar a atreure turisme i fer possible que el territori disposi “d’altres sortides econòmiques”.

Collbató, Sant Vicenç de Calders, el Pla de Santa Maria, Roses, Figueres, Sant Pere de Ribes, Olesa de Montserrat, Mont-roig del Camp, Calafell, Olot, Cadaqués o Cunit són altres localitats catalanes que organitzaran activitats.