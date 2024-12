Obres de galeries d'art dialoguen amb la col·lecció del Museu Morera de Lleida a la mostra 'Visites inesperades'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de sis obres d'art, provinents de fons de galeries de l'associació Galeries d'Art de Catalunya (GAC), conviuen durant unes setmanes amb les obres del Museu Morera de Lleida en el marc de la mostra 'Visites inesperades'. Són obres de diverses disciplines i èpoques que dialoguen amb la col·lecció del museu i que els visitants van trobant al llarg de les tres plantes expositives. Es tracta de la primera intervenció temporal que es fa al Museu Morera des que aquest va obrir les seves portes l'abril passat i es pot visitar des d'aquest dimarts i fins al 12 de gener. Entre les obres hi ha dos autoretrats, dels quals una fotografia de l'artista lleidatana Lídia Vives, a més d'una escultura mòbil o dibuixos, entre altres.

El Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida inaugura l'exposició aquest dimarts a la tarda i la mostra es podrà visitar fins al 12 de gener. La iniciativa, que enguany celebra la seva tercera edició, s'emmarca dins la Setmana de l'Art i està promoguda per l'associació de les Galeries d'Art de Catalunya. A banda del Morera, a la mostra també hi participen de manera simultània el Museu de Montserrat i el Museu d'Art de Girona amb sis obres a cadascun dels espais.

L'objectiu de 'Visites inesperades' és crear diàlegs entre obres de galeries d'art i les col·leccions dels museus, ha explicat la crítica d'art i comissària de la mostra, Montse Frisach. Això, a través de peces de diverses disciplines i èpoques, que dialoguen amb obres concretes o que comparteixen la temàtica d'un àmbit i creen connexions estètiques i conceptuals i trobades inaudites.

El recorregut de l'exposició passa per les tres sales expositives del Museu a través de les quals els visitants hi poden trobar connexions entre obres de contingut social amb altres que dialoguen de manera més formal amb la col·lecció del Museu.

Sis obres "infiltrades" dins la col·lecció del Morera

Pel que fa a les obres que s'han "infiltrat" a la col·lecció del Morera, hi ha dos autoretrats. Per una banda, una fotografia autoretrat de la fotògrafa Lídia Vives (Espai Cavallers) que acompanya els dibuixos de Xavier Gosé. Per l'altra, hi ha la instal·lació de l'artista Charo Corrales (Imaginart Gallery), una peca que reivindica el treball artesanal, típicament realitzat per dones, i que dialoga directament amb el quadre de les planxadores de Carles Llobet Raurich.

En l'àmbit dedicat a l'art relacionat amb la Guerra Civil, s'hi ha afegit un dibuix de Juli González datat el 1939 (Artur Ramon Art), que representa a la pagesa Montserrat, una figura recurrent en l'obra de l'artista en aquest període, que simbolitza la resistència al feixisme.

D'altra banda, la geometria de la pintura de Dominica Sánchez (Pigment Gallery) s'ha infiltrat entre les recerques sobre l'espai d'Antoni Abad i Jesús Mauri, mentre que l'escultura mòbil del suís Lukas Ulmi (Villa del Arte Galleries), hereva de l'avantguarda, ho fa entre les obres de Leandre Cristòfol. En canvi, el minimalisme de la natura morta de Pere Formiguera (La GaLeRia Batlle Argimon) contrasta amb el majestuós barroquisme del bodegó de Marina Núñez.

Primera exposició del Morera

'Visites inesperades' és la primera mostra temporal que acull la nova seu del museu lleidatà, la qual va obrir portes el passat mes d'abril. El seu director, Jesús Navarro, ha dit que es tracta d'una pas "important" de cara a que el museu comenci a desplegar al seva programació en l'àmbit expositiu a partir de l'any vinent.