El 'Messies' participatiu de Lleida, amb 130 cantaires

El primer concert a Lleida de l’Associació Messies Participatiu –que organitza aquesta cita musicocoral basada en el famós oratori de Händel des del 2018 a Barcelona i Girona– comptarà amb 130 cantaires de la ciutat i del territori. “I hem hagut de tancar les inscripcions a causa de l’aforament de l’escenari”, va explicar ahir la portaveu de l’entitat, satisfeta de la resposta dels cantants a la crida que es va llançar el mes de maig passat.

La cita serà el pròxim dia 14 de desembre (20.00 hores) a l’Auditori Enric Granados i reunirà aquesta massa de cantaires amb el Cor de Cambra de l’Auditori, la formació barroca Vespres d’Arnadí i quatre solistes –la soprano Maria Hinojosa, la mezzosoprano lleidatana Marta Infante, el tenor Marc Sala i el contratenor Guillem Batllori–, en un muntatge dirigit pel lleidatà Xavier Puig.

Lleida s’estrena enguany en aquesta cita musicocoral que es fa des del 2018 a Barcelona i Girona

De fet, els protagonistes d’aquest Messies que combina aficionats a la música coral amb professionals no només ocuparan l’escenari sinó que també es distribuiran per les llotges del prosceni en un espectacle per al qual l’Auditori ja està a punt de penjar el cartell d’entrades esgotades (preus: 30 €/27 €/23 €). L’entitat musical organitzadora va destacar ahir en un comunicat l’alt número d’inscrits en els tres concerts previstos: els 130 cantaires a Lleida el dia 14; els 148 que cantaran el dia 15 a l’Auditori de Girona; i la xifra rècord de 560, el dia 19 a l’Auditori de Barcelona. A cada ciutat actuarà una coral diferent: el Cor Bruckner a la capital catalana i el Cor de Cambra de la diputació de Girona a la capital del Gironès. A més, en dos números de l’oratori participaran també en aquestes dos ciutats diverses corals infantils.

Abans de les cites davant del públic, els cantaires han assajat durant unes 50 hores diferents caps de setmana amb els directors preparadors Alfred Cañamero, Martí Ferrer i Pol Pastor. Els últims assajos ja han comptat amb el director titular dels concerts, Xavier Puig (a la foto, en un assaig a Lleida el passat 27 de novembre).