'El 47', amb rècord de divuit nominacions als Gaudí

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La pel·lícula El 47, dirigida per Marcel Barrena, va conquerir ahir 18 nominacions en la 17 edició dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català. Es tracta d’una xifra rècord en la història d’aquests guardons, superant les 16 d’Eva el 2012 i d’Incerta glòria el 2017. Per la seua part, Casa en flames, la cinta de Dani de la Orden, i Polvo serán, de Carlos Marqués-Marcet, es van situar també a la part alta del llistat de films amb més candidatures amb 14. I Segundo premio, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez amb 9, i Salve Maria, de Mar Coll amb 7, van completar el rànquing de produccions més nominades. El palmarès es donarà a conèixer el 18 de gener en una gala que se celebrarà per primera vegada en dissabte (en lloc de l’habitual diumenge), al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

Els actors David Verdaguer (guanyador d’un Gaudí la passada edició amb Saben aquel) i Bruna Cusí (que se’l va emportar el 2018 amb Estiu 1993, de Carla Simón) van donar a conèixer les nominacions en les 24 categories, en un acte a la Pedrera de Barcelona. Amb 75 títols inscrits aquest any en la carrera, 30 produccions (26 catalanes i 4 europees) van passar a la ronda final de votacions, que va arrancar ahir mateix. En la categoria de millor pel·lícula competiran 4 produccions en llengua catalana: El 47, Casa en flames, Mamífera i Salve Maria, mentre que Los destellos, Los pequeños amores, Polvo serán i Segundo premio són les nominades en llengua no catalana. En l’apartat d’interpretació, es disputaran la categoria de protagonista femenina Emma Vilarasau (Casa en flames), Ángela Molina (Polvo serán), Patricia López Arnaiz (Los destellos) i Maria Rodríguez (Mamífera). Com a protagonistes masculins, competiran Eduard Fernández (El 47), Alberto Sanjuan (Casa en flames), Enric Auquer (Mamífera) i el xilè Alfredo Castro (Polvo serán). Clara Segura, Adriana Ozores, Betsy Túrnez i Maria Rodríguez pugnaran pel Gaudí a l’actriu secundària, mentre que Carlos Cuevas, Antonio de la Torre, Oriol Pla, David Verdaguer i Enric Auquer ho faran entre els actors.