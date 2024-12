Més de mig miler de persones a la gala dels Vestits de Paper

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El teatre L’Amistat de Mollerussa va reunir ahir més de 550 persones a la gala del Concurs de Vestits de Paper, que va recordar els seus 60 anys amb un vídeo commemoratiu i la recepció de la banda que va distingir el primer vestit premiat el 1964, cedit per Elisa Llanes i Paquita Alcaraz, que formen part del grup de modistes que el van confeccionar. Els guanyadors van ser El llac dels cignes, d’Eva Soto de Cambados (Galícia); Mascletá, d’Àngels Serrasolsas de Vacarisses (Barcelona) i Arboris Cinis, de l’alumna de l’escola de costura Liro Liro de Lleida Bet Bascuñana (vegeu SEGRE d’ahir). La presentadora de l’esdeveniment va ser la periodista Ariadna Oltra. També va pujar a la passarel·la la rèplica d’un disseny de la firma Sita Murt, reproduït per Carme Solà. La vetllada va servir per entregar el Didal d’Or a Joaquim Fabrés, regidor 25 anys de les desfilades i peça clau del comitè organitzador.