Associacions de la Guàrdia Civil rebutgen el traspàs als Mossos de la seguretat en ports i aeroports

Nou associacions de guàrdies civils han mostrat aquest divendres la seva "total i absoluta disconformitat amb el possible traspàs de competències actualment assumides per les forces i cossos de seguretat de l'Estat als ports i aeroports de Catalunya". En un comunicat conjunt les associacions expressen que aquest traspàs “no obeeix a cap necessitat ni a raons operatives sinó a un mer intercanvi polític”, i anuncien que es reserven “el dret a l'exercici de les accions legals pertinents en tot allò que conculqui la legislació vigent i les condicions de vida dels guàrdies civils”.

Així ho manifesten l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), l'Associació de l´Escala de Suboficials de la Guàrdia Civil (ASES-GC), Justícia Guàrdia Civil (JUCIL), l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC), l'Associació Professional de Caporals de la Guàrdia Civil, l'Associació PRO Guàrdia Civil (APROGC), la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil (UO), Independents de la Guàrdia Civil (IGC) i la Unió de Guàrdies Civils (UNIONGC).

A inicis de la setmana passada el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar la celebració d'una nova reunió de la Junta de Seguretat a principis de l'any 2025 en què es farà efectiu el traspàs als Mossos d'Esquadra de les competències en matèria de seguretat ciutadana als ports i aeroports catalans. Però les associacions expliquen que la llei de Forces i Cossos de Seguretat disposa que “la competència sobre la custòdia terrestre, costes, fronteres, ports, aeroports, centres i instal·lacions que pel seu interès ho requereixin assisteix a la Guàrdia Civil”. Afegeixen que el port i l'aeroport de Barcelona són infraestructures estratègiques fonamentals per a l'Estat i recorden que van ser objectiu de Tsunami Democràtic l’octubre del 2019.

Les associacions expliquen que a la darrera Junta de Seguretat celebrada el 5 de desembre “ja es va anunciar el cessament de les competències, fins ara compartides, del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona), relegant a aquesta especialitat de la Guàrdia Civil ja no només a un segon pla sinó a la seva extinció pràcticament total”.

Afegeixen que això se suma “al tancament de la unitat dels Grups d'Especialistes en Desactivació d'Explosius (GEDEX) de la Guàrdia Civil de Lleida i de la unitat dels Grups de Rescat i Intervenció a Muntanya (GREIM) de Girona”.

I apunten que ara Illa “anuncia una nova Junta de Seguretat per a principis del 2025 en què pretén arribar a més acords perjudicials per al col·lectiu de la Guàrdia Civil”. Les associacions de guàrdies civils creuen que “Salvador Illa no ha considerat l'escassetat de personal de la policia catalana, que amb prou feines té prou efectius per pal·liar els alts índexs de criminalitat amb què compta actualment Catalunya”. I adverteixen que “els ports i aeroports de Catalunya perdrien efectius experts en la matèria mentre la policia catalana, sense comptar amb agents suficients, s'hauria de formar per realitzar les funcions necessàries en aquest tipus de feina”.

El comunicat denuncia “la falta d'escrúpols a l'hora d'acordar que facin fora membres de la Guàrdia Civil de casa seva i de la seva terra i que siguin una vegada i una altra moneda de canvi dels dirigents”. “Actualment la Guàrdia Civil és un dels pocs elements vertebradors que uneixen Catalunya amb la resta d'Espanya, i sembla que el que realment es pretén amb aquests acords és la desconnexió total d'aquesta comunitat autònoma amb la consegüent desaparició de la representació de l'Estat”, afegeix.