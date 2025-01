Una església protegida del Pirineu de Lleida, en risc imminent de col·lapse

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'església de Sant Romà de Massivert, situada a la localitat del mateix nom al terme municipal del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, ha estat inclosa recentment a la Llista Roja d'Hispania Nostra . Aquesta llista té com a objectiu promoure la sensibilització sobre béns arquitectònics que es troben en perill de desaparició, ja siguin part del patrimoni cultural, religiós o militar.

Malgrat haver estat declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) l'any 2004 i figurar al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, l'església presenta un estat d'abandonament que posa en risc la seva supervivència. Segons adverteixen des d'Hispania Nostra, la caiguda de l'edifici podria ser qüestió de temps si no s'actua amb urgència.

Orígens medievals i deteriorament progressiu

Les primeres referències a l'indret de Massivert es remunten al segle X, quan apareix mencionat al cartulari del monestir de Santa Maria de Lavaix. Al llarg de l'edat mitjana, el lloc va estar vinculat a aquest cenobi ribagorçà, que en va mantenir el domini fins al final de l'Antic Règim.

L'església de Sant Romà, d'estil romànic, consta d'una sola nau coberta amb volta de canó i un absis semicircular a llevant. La rusticitat de l'aparell i la tipologia de la finestra absidal situen la seva construcció al segle XI. Al llarg del temps ha patit diverses modificacions, especialment durant el segle XII.

Actualment, la fàbrica de pedra mostra greus danys causats pel pas del temps, la manca de manteniment i l'abandó. S'observen esquerdes i despreniments als murs, mentre que la coberta de la nau i de l'absis presenta fractures i ensorraments parcials que fan témer un col·lapse imminent. L'estat del campanar d'espadanya que corona la façana és igualment preocupant.

Altres exemples del patrimoni lleidatà en perill

Malauradament, el cas de Sant Romà de Massivert no és únic. La Llista Roja d'Hispania Nostra inclou altres monuments de les terres de Lleida que es troben en una situació similar, com el castell-església de Castelló de Farfanya, el monestir de Sant Ruf, l'església romànica de Cava o el monestir de Massalcoreig. Tots ells necessiten intervencions urgents per evitar una pèrdua irreparable.

Una crida a l'acció per salvar el patrimoni arquitectònic

La inclusió de l'església de Sant Romà de Massivert a la Llista Roja posa de manifest la necessitat imperiosa de protegir i conservar el patrimoni de les comarques lleidatanes, especialment el que es troba en zones rurals i sovint fora del focus d'atenció. Cal esperar que aquesta crida serveixi per mobilitzar els recursos necessaris per rescatar aquest i altres monuments en risc abans que sigui massa tard.

El repte de preservar el llegat arquitectònic per a les generacions futures requereix la implicació de les administracions, les entitats i la societat civil. Només amb un esforç conjunt serà possible garantir que joies com Sant Romà de Massivert puguin continuar dempeus, com a testimonis silenciosos de la nostra història i identitat.