L'Espai Orfeó programa temporada amb 25 actes i portarà Christina Rosenvinge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Orfeó ja té llesta la nova programació d’hivern i primavera amb 25 propostes per a tots els gustos i edats, amb diferents estils i formats distribuïdes en cinc blocs temàtics: Espai Clàssica, Casa de la Música, Espai Jazz, Espai Familiar i Espai Nadons, a més del Cicle Diàlegs. Entre la programació destaca el concert de Christina Rosenvinge a la Casa de la Música el pròxim 1 de març. Abans, el 9 de febrer, el públic podrà disfrutar de la pianista Emma Straton i el 9 d’abril hi haurà el concert inaugural del cicle Vesprades.

Així mateix, tornaran els espectacles familiars i per a nadons amb propostes que busquen estimular la creativitat, la imaginació i els sentits dels més petits de la casa. D’aquesta forma, l’Espai Orfeó acollirà Lorca per a nadons, el 2 de febrer; Temps de llum, el 16 de febrer, i Aquarel·la, el 16 de març, propostes dirigides per a nens i nenes de 0 mesos a 3 anys.

D’altra banda, l’Auditori Enric Granados acollirà els espectacles familiars Playlist. Aupa Quartet (el 8 de febrer) i Noa i les quatre estacions (el 29 de març).