'Cultura:Lleida' proposa un centenar d'activitats en aquest primer semestre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Cultura de l’ajuntament de Lleida ha començat l’any amb la publicació d’una nova edició del llibret cultural que ja es va estrenar la tardor passada sota la marca Cultura:Lleida. La publicació, impresa i en format digital, inclou més d’un centenar de propostes culturals programades a la ciutat per a aquest primer semestre del 2025. La portada al·ludeix a l’Any Viñes, amb motiu de la commemoració dels 150 anys del naixement del pianista lleidatà, un dels noms que seran protagonistes de l’activitat cultural els propers mesos.

La publicació ofereix tota l’agenda cultural de Lleida en un únic document, categoritzat per disciplines artístiques (arts escèniques, música, arts visuals i patrimoni, lletres, festes i cultura popular...). El llibret es pot aconseguir en paper a l’Auditori Enric Granados, la Biblioteca Pública i la de Pardinyes, la Panera, el Morera, el Roda Roda, l’Orfeó Lleidatà, la seu de la regidoria de Cultura, la Llotja, el Teatre de l’Escorxador i l’Oficina de Turisme de Lleida.

De la programació del Teatre de l’Escorxador destaca l’obra teatral Les mans, de Sílvia Munt, amb Raquel Ferri i Ernest Villegas (1 de febrer), així com dos concerts de música moderna de noms reconeguts de l’actual escena catalana: Pau Vallvé (7 de febrer), com a presentació del cartell del Festival Músiques Disperses MUD, i Judit Neddermann (25 d’abril), amb el seu nou disc amb què celebra deu anys de carrera.

Pel que fa a la Llotja, la programació mostra una clara aposta per l’òpera, per primera vegada amb dos espectacles d’aquest gènere en un semestre: Nabucco, de Verdi (9 de març), i Carmen, de Bizet (21 de març). Per al 22 de març s’ha programat el muntatge teatral Tirant lo Blanc, el clàssic de Joanot Martorell adaptat per Màrius Serra amb una perspectiva trencadora i actual.

En la programació de l’Auditori Enric Granados destaca el concert del 30 aniversari de l’edifici, el 7 de febrer, amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Però abans, aquest divendres vinent, el públic podrà gaudir de la Missa en do menor de Mozart, en assaig obert de l’orquestra Le Concert des Nations, el cor La Capella Nacional de Catalunya i solistes, dirigits per Jordi Savall.