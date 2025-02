La seqüela de 'Casa en flames' es podria gravar a la Vall d’Aran

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El director de cine Dani de la Orden estaria sospesant Baqueira per ambientar la segona part de la seua exitosa pel·lícula Casa en flames. Segons va dir en una entrevista al programa La tarda de Catalunya Ràdio, el film, que es dirà Casa en cendres, canviaria l’escenari marítim de Cadaqués per la neu de Baqueira o la Molina, sense concretar més. Fonts properes al director van assenyalar a aquest diari que encara no hi ha res decidit i que la pel·lícula es troba en una fase “molt embrionària”. En la mateixa entrevista, De la Orden va explicar fins i tot com aniria la trama en aquesta segona pel·lícula, centrant-se més en la paternitat, ja que la primera es va basar en la figura de la mare, encarnada per la multipremiada actriu Emma Vilarasau.

Aquests dies, el director barceloní està promocionant la seua nova sèrie A muerte, que s’estrenarà el dimecres vinent 5 de febrer amb dos capítols a AppleTV+. Està protagonitzada per Verónica Echegui i Joan Amargós i explica la història del prudent Raúl (Amargós), qui, després del seu diagnòstic de càncer de cor, es retroba amb la Marta (Echegui), d’esperit lliure i recentment embarassada. Els dos reprenen una amistat que va començar en la infància i aquesta relació causada pel destí comença a posar a prova les seues creences sobre l’amor. Així mateix, De la Orden i Eduard Sola també estan submergits en La casa nostra, una nova sitcom per a 3Cat sobre la convivència de pares, fills i amics sota un mateix sostre i que comptarà amb cameos de famosos a les xarxes, el cine i el món de la comunicació.

Va arrasar als Feroz i els Gaudí

Casa en flames, la pel·lícula catalana més taquillera de la història, va arrasar als Premis Feroz celebrats diumenge passat amb el premi a la millor comèdia, a més del guió (Eduard Sola) i l’actriu protagonista, Emma Vilarasau. Als Premis Gaudí també es va emportar tres estatuetes com a millor guió original, millor actriu protagonista per a Vilarasau i millor actor secundari (Enric Auquer). Per als Goya, que se celebraran el pròxim 8 de febrer, opta a vuit nominacions incloses les de millor pel·lícula i actriu i actor protagonistes.