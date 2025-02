“Les perruqueries eren la xarxa social de 1a generació”

Dos anys després del seu debut novel·lístic amb No ho diguis a ningú, el professor i escriptor lleidatà Joan Biscarri torna a l’actualitat literària amb un segon títol, Les falses veritats (La Campana), de nou amb el seu singular personatge protagonista, la Sandra, una perruquera de Balaguer “detectiu a estones lliures, en una història que mostra com la curiositat per conèixer el que ens amaguen pot ser irresistible, però també molt perillosa”. Biscarri (1953) es va jubilar fa poc més de quatre anys a la Universitat de Lleida –catedràtic i professor durant quatre dècades– i immediatament es va apuntar a l’escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Des d’aleshores, a més de diversos premis de relats i contes –l’any passat també va guanyar el Cartes de Desamor de Pardinyes–, ha conreat el gènere detectivesc amb aquesta perruquera de la seua Balaguer de tota la vida, “ja que volia un personatge que fos molt pròxim i quotidià”. A més, Biscarri assegura que “les perruqueries sempre han estat com les xarxes socials de primera generació, on circulen totes les informacions del poble”. A Les falses veritats, l’autor ha centrat el misteri en el Celestí, un avi de la residència que s’ha suïcidat. Al funeral, apareix per sorpresa un desconegut que afirma ser el seu fill. La perruquera Sandra i tres companys de residència no es poden creure que l’ancià els ocultés que tenia un fill. La investigació els condueix a la vida secreta del Celestí com a antic espia, que ocultava un dels secrets més ben guardats de la Transició, que va tenir com a escenari la ciutat de Lleida. “Aquest fet va sí que va passar, però tota la història de la novel·la és absolutament ficció; això sí, sense sang ni assassinats”, adverteix Biscarri, la novel·la del qual arribarà aquest dijous a les llibreries. “Hi ha dos trames en paral·lel que es van alternant: l’acció en present, narrada per la Sandra; i en passat, fa més de 40 anys, explicada pel Celestí”, afegeix l’autor, que no descarta convertir el personatge de la Sandra en el fil conductor d’una saga literària.