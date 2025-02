Una sèrie d’èxit mundial a Animac

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista i cineasta d’animació madrileny Jordi Solanes –de pare català– va aconseguir ahir un fet poc habitual: va omplir de públic la sala Leandre Cristòfol de la Llotja de Lleida i van haver d’habilitar una sala annexa amb una gran pantalla per poder seguir la seua intervenció. I és que el festival Animac va rebre amb aquesta gran afluència de fans un dels animadors responsables de la sèrie d’èxit internacional Arcane, de Netflix, basada en un videojoc d’encara més repercussió, el League of Legends. Solanes, que desenvolupa la seua tasca creativa des de la seu de la firma Fortiche a Las Palmas de Gran Canaria, va revelar els reptes tècnics i artístics que han convertit Arcane en una de les produccions més innovadores i visualment espectaculars dels últims anys. Per exemple, que durant el laboriós procés de creació, l’equip aconseguia una mitjana de només 5 segons animats per setmana. “L’animació és una carrera de llarga distància; de fet, crec que només he fet una altra cosa a part que animar: dormir”, va afirmar Solanes.

La jornada vespertina del segon dia d’Animac va comptar així mateix amb una conferència del creador italià guardonat dijous amb el Premi Animation Master, Gianluigi Toccafondo, en la qual va desgranar la seua tècnica única, que fusiona pintura, cine i moviment. Al matí també hi va haver ple a la segona edició de l’espai Incubator, en què es van presentar projectes d’animació en estat embrionari davant d’un jurat d’experts del sector. D’altra banda, l’organització va anunciar el Premi Animac Talent.cat al curt en stop-motion Wing Shop de l’Escola BAU de Barcelona.