Totes les facetes de Josep Benet, a la nova mostra de l’IEI

Josep Benet, en la desfeta i el redreç és la nova exposició que acull la Zona Zero de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) des d’ahir a la tarda, dedicada a la figura de Josep Benet (Cervera, 1920). Es tracta d’una mostra itinerant que s’articula en quatre àmbits diferents de la vida i llegat de Benet: el seu treball com a historiador, editor i promotor editorial; el seu activisme compromès amb la catalanitat, la resistència cultural i política davant de la dictadura franquista; el seu treball com a advocat; i, finalment, com a polític independent i defensor de la unitat del poble català dins del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).

L’exposició es va inaugurar ahir de la mà de la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; el comissari de l’exposició, Jordi Oliva; i el president d’Òmnium Cultural-Ponent, Oriol Berenguer. “Difondre el llegat de Benet és també reafirmar el nostre compromís amb la preservació de la memòria històrica i els valors que va representar”, va afirmar Rufach durant l’acte. L’exposició es podrà visitar de dilluns a diumenge, fins al 27 d’abril, i l’entrada és lliure.