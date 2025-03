Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’escriptora de Sabadell Marta Orriols (1975), autora de títols d’èxit com Aprendre a parlar amb les plantes (Premi Òmnium a la millor novel·la del 2018) i La possibilitat de dir-ne casa (2023), torna a l’actualitat literària amb A l’altra banda de la por (Proa, en castellà a Destino), que ahir a la tarda tenia previst presentar a la llibreria Caselles de Lleida. Llicenciada en Història de l’Art, Orriols situa la protagonista de la seua nova història en un espai que coneix bé, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Orriols va explicar a SEGRE que “m’interessava com a metàfora el personatge de la Joana, conservadora d’art del MNAC, una dona al voltant dels 50 anys, que cuida molt bé obres d’art i també els seus fills adolescents però que, a l’arribar a casa, es troba sola, vulnerable i sense ningú que cuidi d’ella”. Una història amb una altra metàfora més implícita: “El museu com a càpsula del temps, un espai silenciós en el qual es conserva el passat i el temps es para, però que, al sortir enfora, et trobes un present ple de soroll, en el qual tot va molt ràpid i en què sembla que el futur s’enfonsa”. En A l’altra banda de la por s’endinsa en “totes aquelles barreres de la vida, pors individuals o col·lectives, que ens afecten a l’altre costat i que cal saber controlar”. Orriols, que va començar a publicar als 41 anys, porta cinc llibres en l’última dècada, i traduïts a setze llengües. “Sempre he sentit la necessitat d’escriure, per ordenar el meu món, fins i tot amb ficció, però no tenia el desig de publicar”, va recordar l’autora. Però amb l’aval ara de l’èxit literari, Orriols va assegurar que “mentre tingui històries per explicar i lectors que vulguin llegir-les, aquí seré!”.