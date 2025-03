Bayona, avui al Teatre de La Zarzuela de Madrid

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El director d’orquestra lleidatà Néstor Bayona debutarà avui al Teatre de La Zarzuela de Madrid dirigint una nova versió de La Gran Via, la cèlebre sarsuela de Federico Chueca. S’han previst un total de setze representacions, entre funcions per al públic general i sessions per a escolars per atansar el gènere de la sarsuela a les noves generacions. Aquesta producció compta amb una reorquestració especial per a catorze músics, obra del mateix Bayona. La interpretació anirà a càrrec de la Joven Orquesta Nacional de España, oferint una sonoritat renovada i vibrant a aquest clàssic del repertori líric espanyol. “És un honor poder debutar al Teatre de La Zarzuela amb una obra tan emblemàtica, a la qual he aportat una relectura fresca i íntima de la partitura, mantenint l’energia i l’esperit original de Chueca”, va explicar el director lleidatà.