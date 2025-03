Donació de l’Orfeó i la família Virgili a l’Arxiu Municipal

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El saló de plens de la Paeria va acollir ahir la firma de la donació a l’Arxiu Municipal de Lleida de 26 caixes plenes de documentació musical i històrica de l’Orfeó Lleidatà, de l’històric director coral i pedagog musical Lluís Virgili i de dos figures destacades més en la història recent de l’entitat musical lleidatana, Trini Benseny i Ramona Targa. La donació, en plena commemoració aquest 2025 del centenari del naixement de Virgili, va ser rubricada pels seus tres fills, Lluís, Maria Teresa i Montse, a més de Targa i Benseny i de l’alcalde, Fèlix Larrosa. Aquest va agrair el dipòsit a l’Arxiu Municipal d’aquesta documentació que “enriquirà el patrimoni musical i cultural de la ciutat”.

En nom dels donants, l’historiador Manuel Lladonosa va assegurar que aquest conjunt de cartes, programes, partitures, documentació de l’Orfeó i també personal de Virgili “és molt important per conèixer la història de l’entitat coral i també de les seues relacions amb el teixit associatiu del país”. L’acte va culminar amb la interpretació per part de l’Orfeó Lleidatà d’un espiritual negre, Cançó a Mahalta i El Cant de la Senyera.