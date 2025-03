El primer comissari ‘artificial’ en un centre d’art, a la Panera

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ús de la intel·ligència artificial (IA) per part de creadors per portar a terme les seues obres artístiques gairebé ha deixat ja de ser notícia. Tanmateix, que la IA es converteixi en comissària d’una exposició, o sigui, que decideixi sobre les creacions d’un artista, sí que és una novetat. I succeirà a l’octubre al Centre d’Art Contemporani La Panera de Lleida. “Serà el primer comissariat amb IA d’un centre d’art a Espanya”, va afirmar ahir Roser Sanjuan, responsable fins ara de Programes Públics de l’equipament cultural lleidatà i nova directora en funcions de la Panera, després de finalitzar el 31 de desembre el contracte de direcció de Christian Alonso (vegeu el desglossament).

Sanjuan, juntament amb l’equip del centre i la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, van presentar la programació expositiva fins al proper mes de gener, que porta el segell ja de la nova direcció. Entre les propostes, destaca l’exposició Ambosta, de l’artista de Rubí Pep Vidal (1980), amb un comissariat desenvolupat amb una IA entrenada per establir noves formes de diàleg entre art i tecnologia. “L’artista es posarà en mans del ChatGPT”, va avançar Sanjuan sobre una experiència expositiva del tot innovadora.

Entre el juny i l’octubre, les propostes de la Panera tindran com a fil conductor el lema Destrucció/Reset. Podrà veure’s una exposició de l’artista toledà de trajectòria internacional Karlos Gil, Need for Speed, que reflexiona sobre el model econòmic de l’agricultura; el muntatge Incendio forestal, del lleidatà Joan Pallé; una selecció de llibres de l’Editorial Brillo; i creacions del dissenyador gràfic tarragoní Miguel Bustos, entre altres propostes.

A banda del singular experiment de Pep Vidal, la programació d’octubre a gener, sota el lema Aire, silenci, blanc, repassarà també l’obra de la granadina establerta a Barcelona Laura Llaneli, investigadora artisticomusical els projectes de la qual es formalitzen en concerts, instal·lacions i performances; i el treball de l’argentina Ad Minoliti i el seu art feminista.

Pilar Bosch va assegurar que les exposicions i activitats de la Panera “posen a Lleida al mapa cultural de Catalunya, Espanya i més enllà”.

Roser Sanjuan assumeix la direcció en funcions de l’equipament

La lleidatana Roser Sanjuan, responsable de l’àrea de Programes Públics de la Panera des de fa més de dos dècades, assumeix a partir d’ara la direcció en funcions del centre d’art, acompanyada de la resta de l’equip, amb Antoni Jové (coordinador d’exposicions), Helena Ayuso (programes educatius) i Anna Roigé (centre de documentació). Sanjuan va afirmar que “continuarem treballant per mantenir l’excel·lència artística que defineix l’essència de la Panera”. Entre altres objectius del centre, va aspirar a “impulsar coproduccions amb museus i centres d’art contemporani de l’Estat i del context internacional”. Per la seua part, l’edil de Cultura va destacar “la llarga trajectòria, consolidació, professionalitat i especialització de l’equip” de la Panera i va assenyalar que aquest any no es licitarà una nova direcció a l’espera d’un canvi de model de contractació laboral.