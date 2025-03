El cantautor Depedro obre el festival MUD a la Llotja de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El cantautor madrileny Depedro va inaugurar aquest divendres a la Llotja la divuitena edició del Festival Músiques Disperses (MUD), pioner a l’Estat en neofolk i la programació del qual inclou concerts d’onze artistes fins diumenge al Cafè del Teatre, el Teatre de l’Escorxador, la plaça Esteve Cuito i la Llotja. Jairo Zavala, sota el nom artístic de Depedro, va començar la seua carrera com a membre del grup de rock La Vacazul, però ja fa més de quinze anys que desenvolupa la seua carrera en solitari. Des del 2008 ha publicat una desena de discos d’estudi. L’últim, Un lugar perfecto (2024), va ser el que va presentar ahir a la Llotja. Depedro ha fet gires per tot el món, ha col·laborat amb desenes de músics en diferents idiomes i els seus discos s’han publicat en més de trenta països. El festival havia de seguir ahir a la nit amb els concerts de la banda de Barcelona Flipin Yess i la cantant aranesa Alidé Sans al Cafè del Teatre, i avui, amb les actuacions dels dos germans murcians Maestro Espada al Teatre de l’Escorxador (20 hores, 18 euros més despeses de gestió), així com els concerts del grup de rock mexicà Los Dug Dug’s i dels madrilenys Mohama Saz al Cafè del Teatre (22 hores, 20 euros més despeses). Demà, l’últim dia, serà el torn del grup Benin International Musical, que tancarà l’edició del festival també al Cafè del Teatre (20 hores, 18 euros més despeses). El MUD es completa amb concerts gratuïts a les 12 hores a la plaça Esteve Cuito, al costat de l’Escorxador, on se serviran vermuts i hi haurà bars i food trucks. Avui actuen Raquel Lua, natural de Barcelona, i els lleidatans Natros Sols, mentre que demà serà el torn del cantant de Barcelona Martin Puig i de la banda lleidatana Ponent Roots