Sant Jordi no se n’anirà als Camps Elisis

Tot just deu dies després de l’anunci de la Paeria que les parades de llibres i roses de Sant Jordi es traslladarien aquest any als Camps Elisis per les obres a la rambla Ferran, la regidoria de Cultura va fer ahir marxa enrere a aquesta idea davant de l’oposició del sector llibreter de la ciutat i va anunciar que les parades del dia del llibre i la rosa es mantindran un any més en aquest espai cèntric de la ciutat. Així ho va traslladar la regidora, Pilar Bosch, als representants dels grups polítics municipals en la comissió informativa de Capital Cultural i de les Oportunitats, celebrada a primera hora del dia.

De fet, en aquesta reunió es va comentar que s’estava buscant algun espai alternatiu als Camps Elisis, el més a prop possible de Ferran i Francesc Macià, on s’ha ubicat la diada des del 2021. Però a mitja tarda la Paeria va anunciar en un comunicat el “consens” amb llibreters i floristes per mantenir Sant Jordi a la rambla.

La regidoria de Cultura, tenint en compte les obres de la denominada operació Rambla, va proposar inicialment un canvi d’ubicació als Camps Elisis que, segons va explicar Bosch el passat 4 de març, els professionals del llibre i la rosa van considerar bé “de forma majoritària”.

Tanmateix, les llibreries de seguida es van mostrar disconformes amb el canvi i la nova ubicació per diverses raons. D’una banda, la pols que aixecaria el públic en un passeig sense asfaltar perjudicaria els llibres, sense comptar amb la sempre possible presència de pluja aquell dia, que acabaria enfangant la zona. I de l’altra, tampoc va agradar gens la idea de poder allargar la diada, que aquest any caurà en dimecres, fins diumenge coincidint als Camps Elisis amb el recuperat Rumm Festival, la cita gastronòmica amb food trucks de productes de proximitat. Prolongar les parades durant cinc jornades es va contemplar com a “inviable” per raons econòmiques (contractació de personal) i logístiques (muntatge i desmuntatge diari).

Durant aquests últims dies, Paeria i protagonistes de la festa literària han continuat negociant per mantenir la diada a Ferran. Bosch va explicar ahir que “els Camps Elisis ens semblaven una bona opció i, per això, vam explicar la proposta seguint criteris de transparència. Vam valorar el parc urbà com a espai central de la ciutat que ofereix una superfície àmplia per desenvolupar activitats, ja que aquest any la rambla està condicionada per les obres de reforma urbanística”.

La regidora va afegir que “som conscients del valor emocional que té la diada de Sant Jordi i la importància per a llibreters i floristes, i per això hem estat treballant per oferir sempre la millor alternativa possible i per escoltar les seues inquietuds. Sant Jordi és i serà una diada de consens, i no crearem polèmiques que alterin la pau social. La cultura ens ha d’unir. Per tant, la jornada es farà d’acord amb tots els protagonistes com es plantejava des del principi”.

ERC critica que “la decisió inicial del canvi no va tenir en compte el sector”

Jordina Freixanet, portaveu del grup municipal d’ERC a la Paeria, va criticar ahir la decisió anunciada fa deu dies de traslladar la festa de Sant Jordi als Camps Elisis sense el consens de llibreters i floristes. “Em sembla el súmum dels despropòsits anunciar una gran festa als Camps Elisis sense tenir en compte les necessitats del sector”, va lamentar la regidora republicana. “Cal escoltar més abans de prendre decisions de pressa i corrents des dels despatxos. No es pot confondre la diada de Sant Jordi amb una festa de food trucks que dura cinc dies”, va afegir Freixanet.

Val a recordar, en aquest sentit, que la idea inicial des de la regidoria de Cultura era la d’organitzar una “gran setmana” de diada als Camps Elisis, amb un Rumm Festival que comptarà amb més d’una vintena de food trucks, a més d’espais per a la música en viu i jocs infantils, i la possibilitat també d’estrenar per a activitats culturals i lúdiques la planta baixa del remodelat Palau de Vidre. Bosch va comentar que la festa aniria “en la línia de la filosofia de la Paeria, de posar de relleu conceptes com ara els espais verds, la gastronomia, la sostenibilitat...”.