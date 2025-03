Alumnes de la UdL creen jocs de rol al Morera

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un grup d’alumnes de tercer del grau de Turisme i del doble grau d’Administració i Empreses i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL) van iniciar ahir al Museu Morera de Lleida una singular activitat de disseny de jocs de rol basats en destacades obres d’art de la pinacoteca. Peces d’artistes com Jaume Morera, Xavier Gosé, Leandre Cristòfol, Agustí Centelles i Antoni Abad, entre d’altres, van ser seleccionats per estudiants d’Història de l’Art de la UdL perquè els seus companys de Turisme s’entrenin en el disseny d’aquests jocs col·laboratius amb pistes lúdiques. Els jocs que resultin millors s’oferiran a la direcció i tècnics del Morera per si els volen posar en marxa com a activitat del museu.