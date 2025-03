El Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà ‘canta’ a Guinovart

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, format per cantaires d’entre 12 i 18 anys, presentarà dissabte 29 de març a l’Auditori Enric Granados l’espectacle Noa i les quatre estacions, la primera gran producció d’aquesta formació coral. Es tracta d’un concert familiar i interdisciplinari que combina el cant, el ball i el teatre amb les arts visuals del pintor d’Agramunt Josep Guinovart.

La protagonista de la història és la Noa, una jove que emprèn un viatge al llarg de les estacions de l’any i durant el qual coneixerà diferents personatges.

La producció compta amb un guió original escrit per Guillem Mas, amb la direcció escènica d’Ares Piqué i la direcció musical de Bernat Giribet. Tant en el disseny com en l’execució de l’espectacle participen entitats i professionals de diferents àmbits artístics com la Coral Shalom, l’Aula Municipal de Teatre, la Fundació Josep Guinovart (el vestuari va a càrrec de l’Espai Guinovart) i la coreògrafa Anna Llombart. A més, té un marcat caràcter innovador pel que fa al cant coral i la seua posada en escena. L’estrena tindrà lloc a les 18.30 hores a l’Auditori. Les entrades es poden adquirir per un preu de 10 euros als webs culturalleida.koobin.com, orfeolleidata.cat i auditorienricgranados.cat.

Així mateix, l’organització ha habilitat un pack familiar per un mínim de quatre entrades a 20 euros.