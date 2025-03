El filòsof lleidatà Pere Lluís Font guanya el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El filòsof Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934) ha guanyat aquest dimecres el 57è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El teòleg i traductor català ha estat reconegut per Òmnium per la seva contribució en el camp de la filosofia en llengua catalana i per haver estat editor i "potenciador" de la filosofia en llengua catalana en l’àmbit europeu.

En el terreny acadèmic ha contribuït a l’ensenyament filosòfic en català a les noves generacions, ha creat un llenguatge filosòfic en català, pel seu humanisme i civisme compromès i actiu. El premiat rebrà 20.000 euros i recollirà el guardó durant un acte el 2 de juny al Palau de la Música Catalana.