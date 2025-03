La Fira de Titelles de Lleida consolida els quatre dies de durada i oferirà 30 espectacles

Publicat per acn / redacció Creat: Actualitzat:

La Fira de Titelles de Lleida oferirà 30 espectacles de 28 companyies en la 36a edició que se celebrarà de l'1 al 4 de maig en una vintena d'espais tancats i escenaris a l'aire lliure de la ciutat. D'aquesta manera, consolida els quatre dies de durada que va recuperar l'any passat després d'haver-los reduït a tres en el passat per motius de pressupost. La fira presenta quatre estrenes absolutes, vuit estrenes a la península i sis estrenes a Catalunya, i s'espera que hi participin més de 300 professionals i uns 45.000 espectadors. A més, la programació inclou un muntatge dins la commemoració de l'Any Viñes. Els xilens Silencio Blanco inauguraran la fira l'1 de maig a la Llotja amb l'espectacle 'Pescador', adreçat a un públic familiar.

La Fira de Titelles de Lleida, l'única d'aquesta temàtica a l'Estat i al sud d'Europa, ha decidit recuperar de forma indefinida la durada de quatre dies després de la "prova" que es va fer amb motiu del 35è aniversari. Aquest format va tenir una bona acollida del públic i dels professionals, segons ha assenyalat aquest divendres la codirectora Elisabet Vallvé durant la presentació de la 36a edició.

Enguany participaran en la fira deu companyies catalanes, vuit de la resta de l'Estat i deu d'internacionals. Les comarques de Lleida estaran representades per Campi Qui Pugui, Arnau Obiols i Toc de Fusta, cosa que "evidencia un any més el bon nivell que tenim a casa", segons ha destacat l'altre codirector de l'esdeveniment, Oriol Ferre.

Epicentre professional

La fira ha programat 87 actuacions de 30 espectacles que han estat seleccionats d'entre unes 400 propostes. Amb tot, Vallvé ha destacat que en el marc de les dissetenes jornades professionals repetiran iniciatives com els estands d'inscripció, en els quals les companyies que han quedat fora de la programació poden presentar les seves propostes i tancar contractacions.

La Fira de Titelles de Lleida espera l'assistència de més de 300 professionals acreditats entre programadors, companyies i agents –provinents d'Europa, Amèrica i l'Àsia– i més de 150 programadors. "La Fira és un aparador i punt de trobada de les arts escèniques en l'àmbit mundial", ha destacat Vallvé, que ha afegit que els contactes professionals es concentraran durant els dos primers dies.

Quatre estrenes absolutes

La 36a edició de la fira oferirà vuit estrenes a la península, sis estrenes a Catalunya i quatre estrenes absolutes. 'Camelva', de la companyia lleidatana Campi Qui Pugui, convertirà una plaça en la tradicional fireta de la cursa de camells. El barceloní Jordi Bertran també estrenarà 'Point' i la companyia aragonesa Javier Aranda Teatro presentarà 'Saeta de papel', per a un públic adult.

Per la seva banda, els barcelonins Engruna Teatre estrenaran 'Dos Llops', un espectacle infantil d'objectes, llums i ombres que anirà seguit d'un col·loqui i un debat amb el públic, en què els professionals de la companyia explicaran els secrets de la creació d'un espectacle de titelles.

L'acte de presentació de la nova edició de la Fira de Titelles de Lleida.Roger Segura / ACN

Inauguració amb un espectacle familiar

La companyia xilena Silencio Blanco serà l'encarregada d'inaugurar la Fira de Titelles, l'1 de maig, amb l'espectacle familiar 'Pescador'. Serà el primer cop que l'espectacle inaugural estarà adreçat a tots els públics i l'organització espera que les famílies omplin la sala Ricard Vinyes de la Llotja de Lleida, atès que moltes escoles faran festa l'endemà.

El muntatge narra la història d'un home que, juntament amb la seva barca i la seva xarxa de pesca, estableix una connexió inestimable amb el seu ofici. Segons Ferre, la companyia executa de manera brillant "un espectacle sense text i bastant fosc", amb mitja dotzena de titellaires a escena capaços de manipular plegats un sol titella, en un escenari "completament despullat".

A més, la fira acull la residència de la companyia xilena Silencio Blanco per tal que pugui treballar en la creació del seu nou espectacle, 'Cabeza de elefante', una futura producció amb la participació d'aliats internacionals de França i Noruega, i que compta també amb la implicació de la Fira de Titelles de Lleida.

Una combinació de tradició i modernitat

La programació mantindrà els formats tradicionals, amb titelles de fils i de guant, però també fa una mirada cap al futur i inclourà hologrames o concerts musicats amb titelles. "El teatre avui beu de la tradició, però ha tingut la capacitat de transformar-se i de treballar moltes posades en escena amb disciplines com el circ o la dansa", ha afirmat Ferre.

Els codirectors han destacat propostes com 'Windhorses', dels alemanys Pantao, una companyia que "viatja molt poc", però que ofereix un espectacle de "màgia pura" en què els manipuladors dels titelles es fan invisibles. També 'So de cop', de l'urgellenc Arnau Obiols, que musicarà petits autòmats construïts amb elements naturals a la Panera, en un format reduït. O el britànic Drew Colby, un dels referents en el teatre d'ombres, amb 'My Shadow and Me'.

Un any més, la cita cultural es repartirà entre sales tancades i espais a l'aire lliure com les places Sant Francesc, Paeria, Catedral i Apòstols del turó de la Seu Vella, on es podran veure alguns espectacles gratuïts i d'accés lliure. També hi haurà propostes a la plaça Esteve Cuito, a l'avinguda de Blondel o el pati del Convent de Santa Clara.

Any Viñes i residència artística amb el Quebec

D'altra banda, coincidint amb la commemoració de l'Any Viñes, l'organització ha tornat a convidar a Lleida la companyia danesa Alexander Theater, 20 anys després. Aleshores, el seu espectacle 'Alex Barti', protagonitzat pel personatge d'un pianista, va causar sensació entre el públic. "És la marioneta de fil més ben manipulada i boja que veureu en molt de temps", ha destacat Ferre.

A més, la fira fa mesos que treballa en un intercanvi de residències artístiques entre el Quebec i Catalunya amb el festival canadenc Casteliers. L'any que ve i durant un mes, una companyia, un artista o un creador català podrà treballar amb altres professionals del sector i, alhora, un representant canadenc farà una estada a la fira lleidatana.

Suport de les institucions

La Fira de Titelles de Lleida preveu tancar un pressupost d'uns 250.000 euros, que comptarà amb aportacions del Departament de Cultura de la Generalitat, el Ministeri de Cultura, l'Ajuntament de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). Representants d'aquestes institucions han destacat aquest divendres el creixement i la projecció internacional de la fira, que posa Lleida "al mapa".

Una de les novetats d'aquesta edició és que la Fira de Titelles, juntament amb la Diputació de Lleida, faran arribar dues actuacions a Balaguer –una actuació en obert i una a la sala Mercantil–. Les activitats paral·leles inclouen una exposició del fotògraf Jesús Atienza o una altra en què s'exposaran escultures creades per alumnes de l'Escola d'Arts Ondara de Tàrrega.

Espectacles de pagament i gratuïts

Com és habitual, primer s'obrirà la inscripció adreçada als programadors i les entrades per al públic general es posaran a la venda el 15 d'abril. En col·laboració amb el Banc dels Aliments, es podrà assistir a dos espectacles de forma gratuïta a canvi d'aliments. Els donants de sang també podran rebre un descompte del 15% en una entrada.

D'altra banda, un cop acabada la fira s'oferirà una actuació gratuïta d'un espectacle de titelles als residents del centre de dia per a la gent gran Santa Clara. Per sisè any, la fira també programarà una actuació de titelles al centre penitenciari de Ponent perquè en puguin gaudir els interns i les seves famílies.