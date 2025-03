Lleida recupera dos llibres incunables de finals del XV

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, va felicitar ahir la tornada a Lleida de dos volums incunables de finals del segle XV, “després d’un viatge incert de més de vuitanta anys”. Un porta el segell de la biblioteca del Seminari diocesà de Lleida i l’altre, de la biblioteca pública lleidatana, que segurament es va perdre després de la Guerra Civil. Més de vuit dècades després, “feliçment no van resultar destruïts” durant el conflicte bèl·lic sinó que van aparèixer l’any passat quan un col·leccionista privat va voler treure’ls al mercat. Finalment, el ministeri de Cultura els va adquirir al desembre per 50.000 euros i ahir els va dipositar al centre bibliotecari estatal lleidatà, gestionat per la Generalitat. La directora general del Llibre del ministeri de Cultura, María José Gálvez, va destacar en l’acte de presentació el “caràcter únic” d’ambdós exemplars, impresos a Lleida cap al 1495 pel tipògraf d’origen alemany Henricus Botel, amb taller a la ciutat durant l’últim quart del segle XV. Es tracta de dos ordinarius hylerdensis, llibres que repassaven els protocols litúrgics, des de batejos fins a exorcismes, en aquest cas també singulars pel text en llatí i en català, combinant tinta negra i roja i amb una part dedicada a partitures de l’època.

La presentació va comptar també amb l’assistència del director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat, Xavier Fina. Tant aquest com Gálvez van posar l’accent en la col·laboració institucional que ha fet possible el retorn a Lleida d’aquests dos incunables, com es denomina als llibres impresos abans del 1500.

El musicòleg i professor de la UdL Màrius Bernadó, especialista en literatura litúrgica medieval, va aportar a l’acte detalls històrics sobre el fenomen de la impressió a Lleida. De fet, l’incunable litúrgic imprès més antic de la Península va sorgir del taller de Botel el 1479. Capdevila va afegir que “aquests dos exemplars es digitalitzaran per ser difosos i estaran a disposició dels investigadors”.