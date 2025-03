Viatges per Catalunya a les xarxes socials des de Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El comunicador audiovisual lleidatà Walter Capdevila, creador de continguts en xarxes socials, va presentar diumenge a Lleida el seu nou projecte, Walterland, en el qual viatjarà per nou localitats de tot Catalunya per donar a conèixer els seus veïns, tradicions i cultura autòctona a través de vídeos d’uns 10 minuts que difondrà a YouTube. El projecte va guanyar una de les beques Propulsió del departament de Política Lingüística de la Generalitat per potenciar continguts a les xarxes socials en català. Aquesta setmana estrenarà ja el primer vídeo, gravat a Caldes de Montbui, i el segon estarà dedicat a Guissona. En la presentació va reunir amics, família i influencers catalans a la Casa de la Fusta de Lleida.