Debut ‘espiritual’ del nou Cor de Cambra de l’Orfeó Lleidatà

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El nou festival de música espiritual de Lleida De Llum i Tenebres va arrancar el 5 de març amb l’actuació d’una nova formació catalana, l’Ensemble Cristóbal de Morales, i ahir, just en meitat de la programació d’aquest certamen impulsat per la Fundació Horitzons 2050, va viure tota una estrena, el debut del nou Cor de Cambra de l’Orfeó Lleidatà. En el marc d’excepció de l’església de Sant Llorenç, la Fundació Orfeó Lleidatà va presentar ahir a la nit aquest nou cor de cambra, una formació vocal versàtil i amb una alta exigència artística, formada inicialment per 16 cantaires i que té com un dels seus objectius redescobrir el patrimoni musical de les Terres de Lleida i projectar-lo per tot Catalunya.

El Cor de Cambra de l’Orfeó Lleidatà està dirigit per Pol Pastor, músic amb una trajectòria destacada en els terrenys de la interpretació i la investigació musical. Es va formar a l’Escola Superior de Música de Catalunya i al Conservatori de Viena, on es va especialitzar en direcció coral i orquestral. A més, és titulat en Musicologia Històrica. Com a director del Cor de l’Orfeó i ara també del Cor de Cambra, els seus projectes uneixen tradició i innovació en una vocació clara per atansar la música a nous públics.

Per aquesta raó, el programa previst en l’estrena de la nova formació coral, titulada Catedrals de so, va combinar la música coral amb grans moments per a orgue solista, a càrrec del professor d’orgue del Conservatori de Lleida Miquel González, organista de la parròquia de Santa Maria de Badalona i de la Basílica de la Mercè de Barcelona.

Així, el públic va poder gaudir tant d’un repertori sacre de totes les èpoques com descobrir grans joies contemporànies, sense oblidar mestres compositors de Montserrat, en el marc de la celebració aquest any del mil·lenari del monestir.

Així mateix, estava prevista l’estrena d’una peça del músic i compositor lleidatà Bernat Giribet i redescobrir Cosme Ribera, compositor de Ponent del segle XIX.

El festival De Llum i Tenebres es traslladarà aquest dissabte vinent (20.00 hores, 15 €/13,5 €) a l’Auditori Enric Granados, on la formació lleidatana Camerata Granados interpretarà l’Stabat Mater, de Pergolesi, a més de música de Bach i Vivaldi.