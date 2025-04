‘Galeria’ Castell del Remei

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Espai Lucilla Atilia del Castell del Remei acollirà aquest mes d’abril i al maig l’exposició Contemporanis, de la col·lecció d’art de José Luis Escuer, amb 41 obres de noms tan destacats de l’art contemporani com Picasso, Miró, Dalí, Tàpies, Warhol, Antoni Clavé, Jaume Plensa, Carlos Pazos, Oswaldo Aulestia, Gee Vaucher i Shepard Fairey, que dialogaran amb les creacions d’artistes emergents, amb l’objectiu d’atansar el món de l’art contemporani a tots els públics.

La inauguració se celebrarà aquest diumenge vinent (a les 12.00 h) amb una intervenció pictòrica en viu de l’artista lleidatana Sonia Alins i una actuació musical a càrrec de Carles Juste Lo Beethoven (violí i saxo) i el mateix José Luis Escuer (guitarra).

L’exposició, presentada per la Fundació Castell del Remei, constitueix una oportunitat única per conèixer i també poder adquirir obres d’alguns dels artistes més rellevants del segle XX i XXI, juntament amb les de joves promeses de països d’Europa i Àsia que desenvolupen noves tendències en l’abstracció, el street art, el pop art i la IA. Es tracta de creadors emergents com Cross Magri, Dominik Robert Brunner, Ivanka Matiss, Jago Oner, Joan Llaverias, Kill The Sofa (Ruben Nicholas), Lenar (Michał Lenartowicz), Maren Roelofsen (Studio Maren), Namisen, Nomen, Peter Starck, Quiona Ribes (Quiona+), Ram, Noel Villafuerte, Alfonso Sánchez, 13.13., Masaki Kazushi, Barbara Chrzaszczkiewicz, Hermione Sheng, Dikhotomy, Miquel Torner de Semir, Agustí Puig i la mateixa Sonia Alins.